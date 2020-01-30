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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

تامر أمين: الداخلية فضحت سقطات «الجزيرة» (فيديو)

الخميس 30/يناير/2020 - 10:57 م
تامر أمين
تامر أمين
سناء إسماعيل
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قال الإعلامي تامر أمين، إن قناة "الجزيرة" تواصل سقاطتها الإعلامية وأصبح الخداع والتزييف هو السمة المباشرة والملاصقة لقنواتها على اختلافها.

وأضاف خلال حلقة برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن قناة الجزيرة مباشر نشرت فيديو لإشعال الفتنة في مصر ووصفوه بأنه مظاهرة في مركز شربين بمحافظة الدقهلية، والناس ثائرة، معلقًا أن مصر الآن أصبحت في منتهى الحرفية والحكمة بأجهزتها ومؤسساتها ترد بالحقيقة.

وتابع وزارة الداخلية ردت على الفيديو المغرض لقناة الجزيرة في بيان، أوضحت فيه أن هناك طفلة قتلت في محافظة شربين، وتم إخفاء الجثة لمدة أربعة أيام، وعند الكشف عنها بدأت تحقيقات النيابة والداخلية وكشفت أن القاتل هو صاحب محل البقالة الموجود في الحي بسبب مشاكل بينهم واستدرجها وقتلها ونقل جثتها بمساعدة صاحب توكتوك، وعند البحث عنها توصلت النيابة إليه واعترف بالواقعة وكشف عن الأدوات التي استخدمها فيها.

وأكد تامر أمين أن هذه هي الاحترافية والمهنية التي يجب أن تستخدمها وزارة الداخلية دائمًا للرد على كل مروجي الشائعات.

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