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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

ابنة هاني مهنا: «دخلت الوسط الفني بمجهودي»

الخميس 30/يناير/2020 - 10:45 م
الفنانة هنادي مهنا
الفنانة هنادي مهنا
سناء إسماعيل
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قالت الفنانة هنادي مهنا، إنها شخصية مسئولة في حياتها ولم تلجأ أبدًا إلى الواسطة حتى تدخل المجال الفني.

وقالت خلال لقائها في برنامج "عيش صباحك"، على إذاعة "نجوم إف إم"، إنها لم تستغل اسم والدها الموسيقار هاني مهنا، كواسطة لدخول عالم الفن، ولكن الأمر كله جاء بمحض الصدفة رغم كرهها للتمثيل في بداية الأمر.

وأضافت، أن والدها هاني مهنا يضع عليها ضغطا شديدا لأنها تريد أن ترفع رأسه في الأعمال التي تقدمها.

وكشفت خلال اللقاء أنها تستعد للمشاركة في عمل فني جديد في رمضان 2020، ولكنها رفضت الإفصاح عن تفاصيله مؤكدة أن الشخصية التي ستقدمها مختلفة تمامًا ولم تكن تتخيل أنها ستقدمها، وأنها بكت كثيرًا قبل التصوير بيوم لأنها كانت خائفة من تقديم الدور.

وعن الأدوار التي تتمنى تجسيدها قالت، إنها تتمنى تقديم قصة حياة المغنية الأمريكية ماريا كاري، بالإضافة إلى تجسيد شخصية الفنانة يسرا في عمل فني.

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