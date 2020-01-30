أحمد صيام: فاتن حمامة أيقونة لكنها ارتكبت خطأ مهني

قال الفنان أحمد صيام، إنه رغم موقفه من الفنانة الراحلة فاتن حمامة، لا ينفي أنه يراها أحد أيقونات التمثيل.وأضاف صيام، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج "فنجان قهوة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لا يعرف الفنانة فاتن حمامة على المستوى الشخصي، لكن ما تفعله من تدخل في اختيار الفنانين الذين يعملون معها هو خطأ مهني.وتابع: "مش من حق ممثل يقول لممثل تمثيلك غلط، وفاتن حمامة تدخلت في كل حاجة، الشوك والمعالق والسكاكين".