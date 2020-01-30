انخفاض الأسهم الأمريكية بسبب انتشار «كورونا»

تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت، اليوم الخميس، مع تصاعد القلق من تباطؤ اقتصادي في الصين بسبب وباء فيروس "كورونا"، كما تأثرت المعنويات بحزمة متباينة للأرباح من شركات للتكنولوجيا.وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي الجلسة منخفضا 92.29 نقطة، أو 0.33%، إلى 28640.16 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 16.95 نقطة، أو 0.52%، إلى 3256.45نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 64.02 نقطة، أو 0.69%، إلى 9211.15 نقطة.