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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انخفاض الأسهم الأمريكية بسبب انتشار «كورونا»

الخميس 30/يناير/2020 - 05:08 م
جريدة الدستور
وكالات
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تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت، اليوم الخميس، مع تصاعد القلق من تباطؤ اقتصادي في الصين بسبب وباء فيروس "كورونا"، كما تأثرت المعنويات بحزمة متباينة للأرباح من شركات للتكنولوجيا.

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي الجلسة منخفضا 92.29 نقطة، أو 0.33%، إلى 28640.16 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 16.95 نقطة، أو 0.52%، إلى 3256.45
نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 64.02 نقطة، أو 0.69%، إلى 9211.15 نقطة.

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