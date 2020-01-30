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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ديزني تبدأ تحضيرات الجزء الثالث من «National Treasure»

الخميس 30/يناير/2020 - 04:03 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
منار إبراهيم
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بدأت شركة ديزني العالمية للإنتاج الفني في التحضيرات الأولية للجزء الثالث من فيلم "National Treasure"، حيث أعلنت مؤخرًا عن نيتها لإنتاج جزء جديد لسلسلة هذا العمل الذي لاقى نجاحا كبيرا.

وأفادت التقارير بأن كريس بريمنر، مؤلف Bad Boys for Life، يعمل في الوقت الحالي على كتابة السيناريو الخاص بأحداث National Treasure 3، وهذا بجانب كتابة قصة الجزء الرابع من سلسلة Bad Boys.

وأكدت التقارير العالمية أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على أبطال العمل، خاصة بطل الأجزاء السابقة نيكولاس كيدج، متسائلين حول هل سيتمكن "نيكولاس" من العودة مرة أخرى لتجسيد شخصية "بنجامين جيتس"، أم ستضطر "ديزني" لاستبداله ببطل آخر، خاصة بعد المستوى الضعيف الذي ظهر به "نيكولاس" خلال الفترة الماضية.

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