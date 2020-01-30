مصر تعلق رحلات الطيران إلى الصين لمواجهة «كورونا»

قررت الشركة الوطنية "مصر للطيران" تعليق رحلاتها المتجهة من وإلى المدن الصينية، تبدأ بتعليقها إلى "هانزو" اعتبارا من أول فبراير، وإلى بكين وجوانزو اعتبارا من 4 فبراير لحين إشعار آخر، لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، الذي انتشر في أكثر من دولة، ضمن إجراءات الشركة للحفاظ على سلامة وصحة عملائها من المسافرين على متن هذه الرحلات وأفراد الركب الطائر.وقالت الشركة، في بيان صحفي، إن قرار تعليق الرحلات إلى الصين في هذا التوقيت يأتي في ضوء التزام مصر للطيران بعودة المجموعات السياحية المتواجدة حاليًا بمصر، إذ يغادر آخر فوج سياحي صيني متواجد حاليا يوم 4 فبراير المقبل.وأضاف البيان أن وزارة الطيران المدني تنسق مع مركز عمليات "مصرللطيران" المتكامل، والجهات المعنية، تطورات الموقف لاتخاذ قرار استئناف الرحلات.وتسير "مصر للطيران" رحلة يوميا لجوانزو و3 رحلات أسبوعيا لكل من بكين وهانزو.