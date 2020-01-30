رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر تعلق رحلات الطيران إلى الصين لمواجهة «كورونا»

الخميس 30/يناير/2020 - 02:45 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فاتن غلاب
طباعة
قررت الشركة الوطنية "مصر للطيران" تعليق رحلاتها المتجهة من وإلى المدن الصينية، تبدأ بتعليقها إلى "هانزو" اعتبارا من أول فبراير، وإلى بكين وجوانزو اعتبارا من 4 فبراير لحين إشعار آخر، لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، الذي انتشر في أكثر من دولة، ضمن إجراءات الشركة للحفاظ على سلامة وصحة عملائها من المسافرين على متن هذه الرحلات وأفراد الركب الطائر.

وقالت الشركة، في بيان صحفي، إن قرار تعليق الرحلات إلى الصين في هذا التوقيت يأتي في ضوء التزام مصر للطيران بعودة المجموعات السياحية المتواجدة حاليًا بمصر، إذ يغادر آخر فوج سياحي صيني متواجد حاليا يوم 4 فبراير المقبل.

وأضاف البيان أن وزارة الطيران المدني تنسق مع مركز عمليات "مصرللطيران" المتكامل، والجهات المعنية، تطورات الموقف لاتخاذ قرار استئناف الرحلات.

وتسير "مصر للطيران" رحلة يوميا لجوانزو و3 رحلات أسبوعيا لكل من بكين وهانزو.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحدث عروضها مصر للطيران

إقلاع أولى رحلات مصر للطيران إلى واشنطن (صور)

مصر للطيران تسير 3 رحلات أسبوعيا إلى مدينة دوالا الكاميرونية اعتبارا من 21 يوليو

"مصر للطيران" تقرر تعليق رحلة الشركة المتجهه إلى هونج كونج

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل ضرب طبيب لزميله داخل غرفة عمليات مستشفى بنها الجامعى

منذ حوالي 23 ساعة

أبرزها «جنس وإلحاد».. 5 وقائع جعلت من أحمد الفيشاوى «تريند»

منذ ساعتين

الباز يطالب بفتح التحقيق فى وفاة جمال حمدان

الصور

image description

ابنة مطروح تحصد ميدالتين في الأولمبياد الإفريقي لذوي الهمم

image description

مباراة تعادل الزمالك ووادي دجلة في الدوري العام

image description

رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

الباز يطالب بفتح التحقيق فى وفاة جمال حمدان

إحالة أوراق مرتكب مذبحة كفر الدوار للمفتى

ضبط شاب حاول اغتصاب طفلة داخل مسجد بحلوان

إنفوجراف

image description

«الوزراء» توضح كيفية مواجهة فيروس «كورونا» (إنفوجراف)

image description

ما هو تحدي دوللي بارتون؟ (انفوجراف)

image description

ما هو البلاغ الكاذب.. وما عقوبته؟ (انفوجراف)

image description

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بمؤشر التنافسية العالمى 2019 (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

نجم الساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصحة

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

البطاطا الحلوة.. كل ما تحتاجه من فيتامين «أ» وأكثر

التأخر في تشخيص التوحد لدى الفتيات أكثر من الصبيان

دراسة: جراحات زرع نخاع العظام أصبحت أقل خطورة

منوعات

القبض على ممثل أمريكى شهير بتهمة السطو على مرآب سيارات

«البافتا» يطالب المشاهير بإعادة ارتداء إطلالاتهم القديمة

رسالة زوجة أسطورة كرة السلة الأمريكي الذى قتل فى تحطم مروحية

دراسة: الجو البارد يحفز على التفاعل الاجتماعى

مقالات الرأي
سيد أبو ليلة
سيد أبو ليلة يكتب: كشف غمامة شيخ الأزهر
خالد عكاشة
مَن يُوقف مخططات الاستعمار التركى لليبيا؟!
جلال حمام
وعود أردوغان.. دخان فى الهواء
صفوت البياضي
نعيش عالم الضغوط النفسية فهل من مخرج؟
المزيد

الثقافة

عرض الفيلم الروائى «فتوى» فى مركز درب الثقافى

ملتقى القاهرة لأفلام التحريك يعلن عن مسابقة للأغنية المصورة

توافد جمهور غفير مع بداية الأسبوع الثانى لمعرض الكتاب

جناح الأطفال بمعرض الكتاب.. عالم مبهج ومتنوع