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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

الخميس 30/يناير/2020 - 01:44 م
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالقاهرة للعام الدراسي 2019- 2020، صباح اليوم، بنسبة نجاح 77.7%.

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية، بنسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100%، وبلغت نسبة نجاح المكفوفين 100%، وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الدولية 95%.

واعتمد أيضا نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية المهنية، وبلغت نسبة النجاح 92.5%.

من ناحيته، قال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، إنه يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على بيان درجاتهم غدًا من خلال الإنترنت عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg، بإدخال رقم الجلوس.

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