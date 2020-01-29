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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

تامر أمين يحذر من شحن الجماهير قبل مباراة الأهلي والهلال السوداني

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:08 م
تامر أمين
تامر أمين
سناء إسماعيل
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انتقد الإعلامي تامر أمين، شحن الجماهير قبل مباراة النادي الأهلي والهلال السوداني في الجولة الأخيرة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال تامر أمين خلال حلقة برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": «حالات الشحن بين بعض الجماهير السودانية، وبعض الجماهير المصرية لا تجوز عندما تكون المباراة ما بين الأهلي والسودان أو الأهلي والهلال، بين شعبي وادي النيل لانهما شعب ود ومصير واحد».

وأكد أن المباراة لابد أن تتسم بكل الأخلاق والود الذي يربط بين الشعبين، ومثلما قوبل نادي الهلال في مصر مباراة الذهاب في المجموعات بكل احترام وود، متأكد من مقابلة الجماهير السودانية للمصريين بنفس الحفاوة والترحاب ويشجعوا ناديهم بكل قوة مثلما يريدون، لكن دون الخروج عن الروح الرياضية والأخلاقيات، ولانريد أي شيء يعكر صفو العلاقات بين البلدين، كما أن العلاقة بين الناديين رائعة.

وتابع أن هناك بعض الفيديوهات لبعض الشباب الصغير في السودان يهددون ويتوعدون النادي الأهلي، ووجه رسالة شكر للسلطات السودانية ووزارة الداخلية والشرطة في السودان، وأكدت أنه لن يستطيع أحد أن يمس أي لاعب من النادي الأهلي وبعثته وأن النادي الأهلي سيلعب في بيته الثاني، كما أن شرطة الخرطوم ألقت القبض على الشاب الذي قام بنشر الفيديو عبر موقع "يوتيوب".

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