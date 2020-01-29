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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«خلافات الأرض» تقتل سائق وتصيب آخر في قنا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:41 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو المزيدي
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لقي سائق مصرعه وأصيب عامل إثر إطلاق مسجل خطر النيران بسبب الخلاف على قطعة أرض بقنا، وألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، القبض على المتهم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مركز قوص بأمن قنا إخطارًا من المستشفى بوفاة سائق توك توك 29 سنة، مقيم دائرة المركز وإصابة عامل بالمعاش 66 سنة بعيار نارى بساقه اليسرى، واتهام المصاب لمسجل جنائي 41 سنة، وشقيقه 37 سنة له معلومات جنائية مقيمان بمدينة قوص دائرة المركز - لخلاف بينه وبين المتهمين على قطعة أرض بناحية العويضات دائرة المركز، وإطلاق المسجل أعيرة نارية أصابت إحداها السائق الذى تصادف مروره فأودت بحياته.

وأسفرت جهود مفتّشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن قنا عن ضبط المسجل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بإطلاق الأعيرة النارية تجاه العامل بقصد قتله لخلاف على قطعة الأرض المشار إليها فأحدث إصابته، وتصادف مرور سائق التوك توك بمكان الواقعة مما أدى لإصابته التى أودت بحياته.

أرشد عن السلاح المستخدم "بندقية آلية و10 طلقات من ذات العيار"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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