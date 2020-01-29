سيلفي جديد.. هيفاء وهبي تتخلى عن شعرها الأشقر (فيديو)

نشر برنامج «et بالعربي» فيديو للفنانة هيفاء وهبي، وهي تلتقط سيلفي بعد أن تخلت عن شعرها الأشقر.واعتمدت هيفاء وهبي اللون الأشقر لشعرها بسبب دورها في فيلم «أشباح أوروبا» الذي انتهت من تصويره خلال الفترة الماضية.وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبوالحسن، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.