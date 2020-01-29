نشأت الديهي يستعرض دور الملك فاروق في دعم قضية فلسطين

استعرض الإعلامي نشأت الديهي، جهود مصر عبر عقود لدعم القضية الفلسطينية، وبدأت من تاريخ 26 مايو عام 1946 ومازالت قائمة إلى الآن.وقال خلال حلقة برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «ten» إنه بتاريخ 28 مايو 46 اجتمع الملك فاروق وملوك ورؤساء 7 دول عربية في مدينة أنشاص بمحافظة الشرقية بالقاهرة، للتباحث في قضية فلسطين ومواجهة هجرة اليهود إلى دولة فلسطين، ولم تكن هناك دولة تدعى إسرائيل.وأضاف: «هذه المنطقة كانت تحت الانتداب البريطاني ووقتها تم وعد بلفور في 1917، وأعطى بلفور وعد لليهود والحركة الصهيونية في العالم بإنشاء وطن قومي في فلسطين».