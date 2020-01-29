«اقتصادية قناة السويس»: لدينا فرص واعدة في مجال التصنيع

قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن أحد التحديات التي تواجه تعظيم دور المنطقة الإقتصادية هي التعامل في السوق المحلي.وأضاف المهندس يحيى زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المُذاع على فضائية "dmc" مع الإعلامية سارة حازم، مساء الأربعاء، أنه لدينا مجموعة من الأنشطة الصناعية في المنطقة الاقتصادية حاليًا، كما لدينا فرص واعدة في مجال التصنيع.وأوضح أن الهدف الأساسي من المنطقة الاقتصادية هو التصدير للخارج، وهناك محاولة للاتجاه نحو السوق المحلي أيضًا، مشيرًا إلى أنه عندما تتعامل الصناعات بالمنطقة الإقتصادية مع السوق المحلي، فإنها تغني عن الاستيراد من الخارج ومن ثم يمكننا توفير عملة صعبة وجلب مزيد من فرص العمل.وبين أنه تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بالهيئة الاقتصادية ويسمح بتشكيل إجراءات التعامل في السوق المحلي، بالإضافة إلى أنه سيعمل على تسهيل التعاملات للشركات القائمة والشركات الجديدة.