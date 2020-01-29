الكويت تعلق على خطة السلام الأمريكية لحل القضية الفلسطينية

عبرت وزارة الخارجية الكويتية عن تقديرها، مساعي الولايات المتحدة الأمريكية لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.وأوضحت الخارجية الكويتية، في بيان مساء، اليوم الأربعاء، أن الصراع العربي الإسرائيلي امتد لأكثر من سبعين عاما وكان سببا في معاناة مريرة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق وعامل هدم لأمن واستقرار المنطقة، وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".وأضافت الوزارة "انطلاقا من موقف الكويت المبدئي والثابت بدعم خيارات الشعب الفلسطيني؛ لتؤكد مجددا أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يتحقق إلا بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبالمرجعيات التي استقر عليها المجتمع الدولي، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، عن خطة السلام الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني مؤكدا التزامه بإقامة دولة فلسطينية.