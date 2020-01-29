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الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 04 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

مصر وليبيا ضمن فعاليات دار الكتب والوثائق القومية بمعرض القاهرة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:50 م
معرض القاهرة
معرض القاهرة
جمال عاشور
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نظمت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين موسى، عدة فعاليات ضمن أنشطة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51.

وشملت الفعاليات ورشة حكى حول التربية الإيجابية وورشة أعمال فنية وورشة مصر وليبيا.

كما أقامت دار الكتب ورشة عمل كتاب ديزي الناطق لمتحدي الإعاقة البصرية سواء المكفوفين أو ضعاف البصر، وذلك في إطار التعاون مع مؤسسة جايكا، برعاية السفارة اليابانية بالقاهرة.

وعقدت الورشة، بالتعاون مع المجلس القومي للإعاقة بحضور أعضاء جمعية قهر الظلام للمكفوفين المصرية، كما شارك في الورشة مدربون من دار الكتب، إضافة لأعضاء من مؤسسة جايكا بإشراف د. أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية بالهيئة.

وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

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