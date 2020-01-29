أطفال معرض الكتاب يكتشفون رموز الحضارة الفرعونية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث عددًا من الورش الفنية للطفل، منها ورشة رسم على الوجه، ورشة حلى بالخرز، ورشة مانديلا "رسومات هندية"، ورشة طباعة تحت عنوان "اكتب إسمك بالفرعوني".وكذلك ورشة كروت معايدة للوحدة الوطنية، بجانب تنفيذ كتاب يحمل عنوان "أشهر أدباء الطفل "مثل كامل الكيلانى وعبدالتواب يوسف" باستخدام ورق كانسون ملون وفوم مضغوط، كما نظم أتوبيس الفن الجميل ورشة رسم حر، إضافة إلى رسم جدارية بعنوان "أرض المعارض".وفي ركن العروض المسرحية، أقيم على مسرح الطفل عرض بعنوان "دندش وأصحاب العصفور"، تلاه عرض بعنوان "نقطة مياه" لفريق عرائس مسرح قصر الطفل بجاردن سيتى، بينما قدمت فرقة أجيال عرض عرائس ماريونت راقصة على أنغام موسيقى يا حضرة العمدة.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.