وصلت نسبة النجاح في الشهادة في محافظة الجيزة إلى 82.72 % حسبما أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اسماء اوائل الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2020.

وأكد خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن المديرية كانت حريصة على تصحيح الامتحانات بشكل يومى عقب انتهاء الامتحانات، لسرعة ظهور النتيجة، مؤكدا أن نسبة النجاح مرتفعة.

ووصلت في مادة اللغة العربية 88.89% والأجنبية 83.89%، والدراسات الاجتماعية 93.13% والرياضيات 90.80% والعلوم 88.20%.

واعتمد محافظ الجيزة، مساء أمس، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول بمرحلة التعليم الأساسي للشهادة الإعدادية للعام2019 2020، والتي تقدم لها 149016 طالبا وطالبة، حضر منهم 148003، وبلغ عدد الناجحين 107.781 ألف طالب وطالبة.

وحصلت إدارة الهرم على المركز الأول بنسبة 81.97%، وحصلت أكتوبر التعليمية على المركز الثاني بنسبة 81.38 %، فيما حصلت إدارة الشيخ زايد التعليمية على المركز الثالث بنسبة 79.76%.

وبلغت نسبة نجاح إمتحانات الاعدادية للصم وضعاف السمع 77.72% حيث بلغت نسبة النجاح في مادتي اللغة العربية والدارسات ١100%، فيما بلغت نسبة النجاح بنتيجة الإعدادية للمكفوفين 76.92%، حيث كانت نسبة النجاح في مادة الدراسات100% ومادتي الرياضيات واللغة الأجنبية 96.15%.