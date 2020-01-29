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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل برنامج محمد رشاد ومي حلمي «المتزوجون» على النهار

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:14 م
جريدة الدستور
حسن أمين
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تعاقد كلًا من المطرب محمد رشاد وزوجته الإعلامية مي حلمي، مع شركة "الريفي ميديا" لتقديم برنامج جديد على شاشة قناة النهار، يحمل اسم "المتزوجون"، ليتم عرضه على مدار يومين من كل أسبوع هما الاثنين والأربعاء.

ومن المقرر أن يتم تصوير البرومو الخاص بالبرنامج داخل ستوديوهات القناة، بمدينة الإنتاج الإعلامي خلال يومين.

و"المتزوجون" برنامج بطابع جديد يتعلق بالأزواج، حيث يحاور "رشاد" و" مي"، عددًا من الفنانين ومشاهير الرياضة في جلسة ودية مع الضيف، للكشف عن الجوانب الإنسانية والحياتية للأزواج.

من ناحية أخرى طرح "رشاد" في الأيام الماضية كليب "لا بسيطة"، وهي الأغنية الذى يتعاون فيها مع الشاعر هشام عبد الحليم، والملحن حسن سراج، والموزع طارق عبد الجابر، ومكساج وماستر ماهر صلاح، ومن إخراج نبيل مكاوى.

وكان المطرب محمد رشاد والإعلامية مى حلمى قد عقدا قرانهما فى شهر مارس الماضي، وأقاما حفلا اقتصر على حضور الأصدقاء والأقارب فقط بأحد فنادق القاهرة.
تفاصيل برنامج محمد رشاد ومي حلمي «المتزوجون» على النهار
تفاصيل برنامج محمد رشاد ومي حلمي «المتزوجون» على النهار
تفاصيل برنامج محمد رشاد ومي حلمي «المتزوجون» على النهار
تفاصيل برنامج محمد رشاد ومي حلمي «المتزوجون» على النهار

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