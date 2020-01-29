أستاذ علوم سياسية: حرية التعبير في قطر معدومة

قال الدكتور أشرف سنجر أستاذ العلاقات الدولية، إن القيادات القطرية لا تستطيع أن تتقبل الانتقادات من مواطنيها، لذا تبادر بإصدار قوانين للحد من حرية التعبير عن الرأي، وتقييد الحوار بين المواطن والقيادات إلى حد جعل من حرية التعبير شبه معدومة.وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية " إكسترا نيوز"، إن قطر أنشأت قناة الجزيرة التي هاجمت كل الدول العربية ولم تتحدث عن أي سلبيات داخلية، مشيرا إلى أن الدوحة أصبحت في مرمى الانتقاد لأنها تقيد حرية مواطنيها بكل الطرق.وأوضح" سنجر " أن القيادات القطرية تظن أن الديمقراطية هي توفير المسكن، والحياة المرفهة والمرتب، وبالتالي ليس للمواطن صوت أو الحق في الانتقاد في أي شيء تفعله الحكومة.