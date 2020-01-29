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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

عشق القراءة ينسي طفلة الميدالية الذهبية

طفلة شغلها عشق القراءة عن الميدالية الذهبية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:39 م
روان
روان
رضوي عبدالغني-أريج الجيار
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خطفت الأنظار بمجرد أن وطئت قدمها أرض معرض القاهرة الدولي للكتاب بملابس الكاراتيه وفي أيديها مجموعة من الكتب، روان بدر «13 عامًا» من القاهرة ومقيمة في السعودية.

عبرت روان، لـ«الدستور»، عن سعادتها ومشاركتها للمرة الأولى بمعرض الكتاب، قائلة إنها جاءت من بطولة الكاراتيه المقامة بجانب نادي الدفاع إلى المعرض لتشتري بعض الكتب والروايات التي تحبها.

روان التي حصلت على الميدالية الذهبية في الكاراتيه، اشترت «أرض زيكولا، وقواعد جارتين، وأماريتا الجزء الثاني، وقلم روج، وبعض روايات الرعب لنادرة فودة، وروشتة سعادة».

"نفسي أكون كاتبة زي أحمد خالد توفيق، وبحب «حظك اليوم» اللي اتعملت مسلسل على روحه بعد ما توفى"، بهذه الكلمات عبرت روان عن حلمها في المستقبل.
طفلة شغلها عشق القراءة عن الميدالية الذهبية
طفلة شغلها عشق القراءة عن الميدالية الذهبية
طفلة شغلها عشق القراءة عن الميدالية الذهبية
طفلة شغلها عشق القراءة عن الميدالية الذهبية
طفلة شغلها عشق القراءة عن الميدالية الذهبية
طفلة شغلها عشق القراءة عن الميدالية الذهبية
طفلة شغلها عشق القراءة عن الميدالية الذهبية
طفلة شغلها عشق القراءة عن الميدالية الذهبية

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