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الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 04 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أنشطة مجانية بـ«بيت السناري» في إجازة نصف العام

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:00 ص
بيت السناري
بيت السناري
نضال ممدوح
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تنطلق في الحادية عشرة من صباح اليوم الأربعاء٬ فعاليات الورشة المجانية «الحكايات ألوان» للنشء والأطفال والتي ينظمها بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب٬ والتابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، حيث تستهدف النشء والأطفال بداية من 14 وحتى 16سنة.

وتركز الورشة على تعليم الأطفال الوصف والارتجال والإبداع، واستخدام تعبيرات الوجه والجسم والصوت والخيال، وإكسابهم مهارات إعداد الحكاية واختيار الموضوع واستخدام المشاعر ووصف الأحداث، والتدريب على مهارات وأدوات الحكي، وكذلك التعبير عن الذات والثقة بالنفس والمشاركة الفعالة.

وتدير الورشة سوسن رضوان، وهي باحثة دكتوراه، شاركت في أكثر من عرض حكي في مركز جسور ومرايا، وكاتبة قصة وخواطر ومقالات، شاركت في العديد من المجموعات القصصية منها «أهالي القاهرة الكرام» و«المربوعة» و«نحت على جدار الورق» و«حكايات البنات»، وبصدد نشر مجموعتها القصصية قريبا.

في سياق متصل تستأنف فعاليات برنامج نصف العام الدراسي للأطفال تحت عنوان «فنون ومهارات حياتية»، وذلك خلال شهري يناير وفبراير بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الورش المتنوعة منها: «الأشغال الفنية» لتنمية المهارات الفنية للأطفال الموهوبين، واكتشاف المتميز منهم وإكسابهم المعرفة اللازمة، وتضم مجالات مختلفة منها الإكسسوار والطباعة على الورق والطباعة على القماش وإعادة تدوير والتعرف على خامات جديدة.

ويهدف البرنامج إلى تعليم الأطفال والنشء مجموعة من المهارات الفنية التي تُساعدهم على اتخاذ قراراتٍ مدروسةٍ بعنايةٍ، والتواصل بفعاليّة مع الآخرين، وتنمية مهارات التأقلم مع الظروف المحيطةِ، وإدارة الذات التي تؤدي إلى التقدّم والنجاح، وكذلك مجموعة من السلوكيّات والمهارات لكيفية بناء الشخصية السليمة، وحسن اتخاذ القرارات.

ويصاحب البرنامج ورشة «جددي ملابسك لإطلالة عصرية» في بيت السناري، وتتناول الورشة عملية تدوير الملابس لجعلها أكثر عصرية، وتركز على استخدام حبات اللؤلؤ للتزيين، ومزجها مع القطع المعدنية بأحجامها المختلفة لإضافة شكل مميز وأنيق، كذلك استعمال التطريز بشكل متباين، وطباعة الأشكال المفضلة من خلال استخدام الألوان المخصصة للرسم على المنسوجات، وذلك حرصا من بيت السناري للتسهيل على السيدات لاصطحاب أطفالهم وانتظارهم.

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