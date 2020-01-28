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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

«الوزراء»: 350 مصريًا ممنوعون من مغادرة «ووهان» الصينية

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:55 م
مدبولي
مدبولي
سناء إسماعيل
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أجرى اتصالًا بسفير مصر فى بكين واطمأن منه على أحوال الجالية المصرية هناك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، والمعروض عبر فضائية "ON E"، أن السفير محمد البدري سفر مصر في بكين أكد أنه حتى الآن لا توجد أي إصابات بفيروس كورونا بين المصريين، وأن السفارة في بكين والقنصلية العامة في شنغهاى على تواصل تام بالجالية هناك للاطمئنان على مدار الساعة على أحوالهم.

وتابع أن هناك 350 مصري في منطقة ووهان بؤرة المرض، مشيرًا إلى أن الإجلاء غير مسموح به داخليًا أو خارجيًا وهو قرار سيادي صيني لا يستطيع أحد أن يتدخل فيه، لافتا إلى أنه في حالات الطوارئ مثل هذه الدول تطبق مبدأ سيادتها، وأنه يمنع كل من هو في ووهان أيًا كانت جنسيته من مغادرة منطقة ووهان.

وعن الاستعداد في مصر، ذكر أنه على مدار الساعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يتلقى تقارير من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، حول الوضع الطبي في جميع مستشفيات مصر، مؤكدًا أن نقطة البداية هي الوقاية من القادمين من المناطق الموبوءة، حيث أصبح هناك 11 دولة ظهر بها بقع مرضية.

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