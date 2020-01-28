حسن الرداد يكشف سبب موافقته على «توأم روحي»

كشف الفنان حسن الرداد، سبب موافقته على المشاركة في فيلم "توأم روحي"، والذي يقوم بتصويره خلال الوقت الحالي، مؤكدًا أنه كان يتمنى المشاركة في عمل رومانسي وبعيدًا عن الكوميديا منذ فترة طويلة.وقال خلال لقائه في برنامج The Insider بالعربي، والمذاع عبر فضائية "دبي: "قدمت العديد من الأفلام الكوميدية رغم أن بدايتي لم تكن كوميدية، ومن الأشياء التي كنت أتمنى العمل بها هي العمل الرومانسي".وأضاف: "وجدت سكريبت حلو جدًا للكاتبة أماني التونسي، وجذبني جدًا الورق، لأن به شخصيات كثيرة والكلام مكتوب بشكل سلس ولكن به عمق في الشخصيات والعلاقات، دور صعب ومتحمس له جدًا".فيلم "توأم روحي" من بطولة الفنان حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وإخراج عثمان أبولبن، وكتابة أماني التونسي.