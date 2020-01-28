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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«شعبة الاتصالات» تكشف حقيقة تغير أسعار كروت الشحن بعد قرار مجلس الدولة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 07:38 م
إيهاب سعيد، رئيس
إيهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات
رباب الأهواني
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قال إيهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار مجلس الدولة اليوم هو تأييد لقرار الاتصالات بخفض قيمة رصيد كروت الشحن بنسبة 36%.

وأضاف "سعيد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، مع الإعلامية سارة حازم، أنه لا زيادة ولا نقصان في سعر كروت الشحن، بالنسبة لشركات الاتصالات والتجار والمستهلكين، مشيرًا إلى أن خفض قيمة رصيد كروت الشحن بنسبة 36% مطبقة بالفعل منذ 2017.

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، أيدت قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والمتضمن الموافقة على خفض رصيد كروت شحن المحمول بنسبة 36% من القيمة الفعلية المدفوعة للكارت، ورفضت الدعوى المقامة من أحد المواطنين المتعاقد مع شركات المحمول الثلاث.

وثبت للمحكمة أن الشركات مقدمة الخدمة "فودافون، موبينيل، اتصالات" تقدمت بطلبات للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لزيادة قيمة كروت الشحن، مبررة فى ذلك أنها كانت تتحمل عن المواطن عبء ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% بالإضافة إلى ضريبة الـ8 % الخاصة بضريبة الجدول.

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