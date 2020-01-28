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منوعات

رابط بوابة الاسكندرية التعليمية للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:29 م
جريدة الدستور
الدستور
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يتابع موقع "الدستور" الألكتروني نتيجة نصف العالم للصف الثالث الاعدادي 2020 ويقدم لابناءه الطلاب رابط بوابة الاسكندرية التعليمية للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 من خلال هذا الرابط alexandria.gov.eg Results.
ويقوم الطالب بادخل رقم الجلوس والإدارة التعليمية من خلال رابط بوابة الاسكندرية التعليمية للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020
وصرح اليوم الثلاثاء يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسكندرية، أنه خلال ساعات سيتم تعليق نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بعد اعتمادها رسميا وإتاحتها لأولياء الأمور بكشوف معلقة بلوحة إعلانات المدرسة، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الدخول على رابط alexandria.gov.eg Results بوابة الاسكندرية التعليمية للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020
رابط بوابة الاسكندرية التعليمية للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020
من جانبه، اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة لعام 2019 2020، وقدم التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، مطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.
وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 85421 طالب وطالبة، أما الحضور فقد بلغ عددهم 83395 طالب وطالبة، أما عن نسبة النجاح فقد بلغت 85.2٪ بإجمالي عدد 71025 طالب وطالبة، ووصلت نسبة النجاح بين البنين 81.7٪، بينما نسبة النجاح بين البنات فقد بلغت 88.6٪، جاء ذلك بحضور يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.

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