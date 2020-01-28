رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

غياب أتوبيسات معرض الكتاب من الجيزة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:32 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
زينب صبحي
طباعة
اختفت أتوبيسات النقل العام الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عن ميدان الجيزة، الأمر الذي تسبب في تزاحم العشرات من المواطنين أمام محطة أتوبيسات، وسط حالة من الضيق بين رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥١، المقامة في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس الذي حاول ناظر المحطة استيعابها.

وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.
غياب أتوبيسات معرض الكتاب من الجيزة
غياب أتوبيسات معرض الكتاب من الجيزة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في يومه الأول.. أتوبيسات المعرض بالجيزة خارج نطاق الخدمة

«في الظهيرة».. طوابير على بوابات المعرض في اليوم الخامس

«حكم المستشار».. كتاب عن عدلي منصور في معرض القاهرة

زوار معرض الكتاب يتفاعلون مع عازف الكمان (فيديو)

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

سياسي تركي يكشف سر دعوة مستشار أردوغان للتقرب من مصر

منذ حوالي 22 ساعة

جردها من ملابسها واستغل غياب والدتها.. عامل يغتصب ابنة زوجته

منذ يوم

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الإعدادية التيرم الأول 2020 برقم الجلوس

منذ حوالي 20 ساعة

العثور على جثة شاب أسفل عمارة سكنية بالغردقة

الصور

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

image description

«التحول الأخضر».. انطلاق فعاليات يوم البيئة بمطروح

image description

أول صورة لشهيد كفر الشيخ محمد ناصر الرشيدي

الأكثر قراءة

«صحة الإسكندرية» تكشف حقيقة ظهور أول حالة لفيروس كورونا الجديد فى مصر

شاروخان: أنا مسلم وزوجتي هندوسية وأولادي بلا دين

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الإعدادية التيرم الأول 2020 برقم الجلوس

سياسي تركي يكشف سر دعوة مستشار أردوغان للتقرب من مصر

إنفوجراف

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

image description

كيفية ومزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن (انفوجراف)

image description

حصاد قطاع التموين خلال عام 2019 (انفوجراف)

image description

9 حوافز لـ«الأسر النموذجية» (انفوجراف)

أيام زمان

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

أغرب عادات توفيق الحكيم.. «أكل الضفادع»

نجم الساعة

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

الصحة

دراسة: «الشلل الرعاش» قد يبدأ قبل الولادة

مستشفيات «ووهان» بالصين تستقبل 15 ألف مريض بالحمى يوميا

فى يومه العالمى.. كل ما تريد معرفته عن مرض «الجذام»

دراسة: هذه الأطعمة تساعد فى القضاء على دهون البطن نهائيًا

منوعات

خطأ ساذج.. موقف محرج لـ«فوكس نيوز» بسبب Bad Boys

مشاركة سعودية مميزة في أسبوع الموضة بباريس (صور)

أفضل الفيتامينات لمحاربة مشاكل الأظافر

«سيروم الرموش» يهدد بمخاطر على العيون

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأمريكيون أكثر جهلًا!
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
سيد عبدالقادر
عندما يختلف لصوص النضال
لواء.حمدى البطران
تحية للرجال
المزيد

الثقافة

«كوكو الضعيف».. مفردات التدخين فى الحارة المصرية

مناقشة رسالة الدكتوراه للفنانة أسماء جبر.. اليوم

مارجريت أتوود تنشر أول مجموعة شعرية منذ أكثر من عقد

ورشتا حكي مع هيثم شكري بمكتبة البلسم.. اليوم