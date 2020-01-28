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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

القصة الكاملة لوقف علاء زينهم عن التمثيل

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:20 ص
الفنان علاء زينهم
الفنان علاء زينهم
حسين الجندي
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أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وقف الفنان علاء زينهم عن التمثيل، بسبب قيام الأخير باختراق اللوائح القانونية الخاصة بالنقابة.

وأكد نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لـ "الدستور"، أن ما نُشر حول وقف الفنان هو حقيقية بالفعل، مشيرًا إلى أنه لا توجد أسباب أخرى غير المعلنة في المواقع الإخبارية عن أسباب الوقف.

وتابع زكي أن الفنان علاء زينهم ارتكب خطأً قانونيًا، وهو تشغيل بعض الفنانين غير النقابيين في عرض مسرحي بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن النقابة تمنع أي فنان ليس عضوًا بالنقابة أو دون تصريح من العمل.

وأضاف أشرف زكي أن النقابة تسعى دائمًا إلى تشغيل الأعضاء والحفاظ على مهنتهم، متابعًا: "هناك البعض من يحاولون إيقاف ذلك عن طريق اختراق القوانين".

علي الجانب الأخر، نفى الفنان علاء زينهم في تقارير صحفية قيامه بهذا الأمر، مشددًا على أنه لا يعلم شيء عن تشغيل بعض الممثلين، مشيرًا إلي أنه تم وضع اسمه على أفيش إحدى المسرحيات كمشرف عام عليها، وهو تقدير من الفرقة نفسها، التي كان سيشارك فيها واختاروا الفنان عادل الفار بدلًا منه مؤكدًا أنه اعتذر عن العرض وكون وضع اسمه علي الأفيش جاء تقديرًا من القائمين عليها.

وأضاف علاء زينهم إنه يسعى لمقابلة الدكتور أشرف زكي اليوم الثلاثاء في مكتبه على أن يتم حل الأمر في أقرب وقت ممكن وتوضيح سوء التفاهم.

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