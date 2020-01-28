النفط يستقر بعد تراجعات بسبب «كورونا»

استقرت عقود النفط، اليوم الثلاثاء، بعد تراجعات على مدى الأيام الخمسة الماضية بسبب مخاوف من تأثر الطلب على الخام سلبًا بعد تفشي فيروس كورونا الجديد فى الصين، فيما يشير بعض المحللين إلى أن الانخفاض ربما يكون قد انتهى.وانخفض‭‭‭‭ ‬‬‬‬خام القياس العالمى برنت أربعة سنتات إلى 59.28 دولار للبرميل، وكان قد وصل، أمس الإثنين لأدنى مستوياته في ثلاثة أشهر عند 58.50 دولار، بعد أن أدى تفشى الفيروس إلى عمليات بيع عالمية للأصول المرتفعة المخاطر.وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى أربعة سنتات إلى 53.18 دولار، بعد أن أمضى معظم الجلسة اليوم منخفضًا عقب أن تراجع لأدنى مستوياته منذ أوائل أكتوبر في الجلسة السابقة عند 52.13 دولار.وتوقع بنك باركليز نزول الأسعار المتوقعة لخامى برنت وغرب تكساس الوسيط بواقع دولارين على مدار عام 2020 بالكامل، إلى 62 و57 دولارًا للبرميل على التوالي.وسعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، للتقليل من تأثير تفشى الفيروس، وقالت السعودية، أمس الإثنين، إن بمقدور أوبك التجاوب مع أي تغيرات تطرأ على الطلب.