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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تبحث مع زعيم المعارضه الفنزويلي الأزمة السياسية في بلاده

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:09 ص
جاستن ترودو
جاستن ترودو
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بحث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، مع زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو، الذي يزور البلاد حاليا، في أوتاوا، الأزمة السياسية الحالية فى بلاده.

وتتعامل كندا مع جوايدو بصفته رئيسا مؤقتا للبلاد، حيث لا تعترف بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الكندى، أن المسؤولين ناقشا أهمية اتباع نهج دولي موحد لحل الأزمة في فنزويلا، وأهمية مواصلة الضغط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد.

وجدد رئيس الوزراء الكندي، تأكيده إدانة كندا للأعمال المناهضة للديمقراطية وانتهاكات حقوق الإنسان لنظام الرئيس نيكولاس مادورو، كما أكد ترودو من جديد التزام كندا بمعالجة الاحتياجات الإنسانية للفنزويليين وتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة.

ورحب ترودو، بالتزام جوايدو بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن، تمشيا مع الدستور الفنزويلي، حيث وجه زعيم المعارضة الفنزويلية الشكر لترودو لدور كندا في المساعدة في قيادة الاستجابة الدولية للأزمة بفنزويلا.

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