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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بعد حكم حظر النقاب.. عمرو أديب: الكرة الآن في ملعب جامعة الأزهر

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:48 م
عمرو أديب
عمرو أديب
أحلام عبدالرحمن
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علق الإعلامي عمرو أديب، على الحكم الصادر بحظر النقاب لعضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة، قائلًا: "الكرة الآن في ملعب جامعة الأزهر، ماذا ستفعل جامعة الأزهر؟ وماذا ستفعل بقية الجامعات؟".

وأضاف أديب خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":"على الأقل جامعة عين شمس والإسكندرية وحلوان والمنصورة، يتخذوا نفس القرار، خاصة أن النقاب فضل، وهناك وظائف لا يصلح معها النقاب، منها التدريس".

وأردف: "لسنا ضد أن تكون المرأة منتقبة، لكن هناك ملاحظات أمنية".

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى على قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس، وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت في تقرير لها باستمرار حظر النقاب، لأنه يؤثر على العملية التعليمية وسرعة التلقي بين الطالب وعضو التدريس.

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