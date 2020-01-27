«من كرة السلة للوزارة».. نبيلة مكرم تبوح بأسرارها في «90 دقيقة»

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الكثير من تفاصيل حياتها خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور.واوضحت مكرم، أن هوايتها المفضلة لعب كرة السلة، وساعدها على ذلك طول قامتها، موضحة أن والدتها هي من نمّت فيها هذه الرياضة.وتابعت، أن لعب كرة السلة يجعلها تخرج من ضغوط العمل، مشيرة إلى أنها تمتلك كرة سلة في المنزل، وأحيانا تلعب مع أبنائها.وأضافت أنها تحب الاستماع للموسيقى الهادئة، مشيرة إلى أنها بطبيعتها شخصية هادئة ولا تحب الصخب حولها، موضحة أنها تحب الاستماع إلى أم كلثوم وعبد الحليم حافظ.وواصلت، أن آخر فيلم حضرته في السينما هو فيلم الممر، وحضرته مع صديقتها السفيرة إيناس مكاوي، مشيرة إلى أنها شاهدت فيلم الممر 4 مرات حتى الآن.وأشارت إلى أنها تحب أن تقرأ للأديب الراحل نجيب محفوظ، لافتة إلى أن كتاب أيام مرسي للدكتور محمد الباز، كشف لها كيف كانت تدار الأمور في عهد الإخوان، وهذه النوعية من الكتب تحب الإطلاع عليها.وتابعت أن الوزارة حرمتها من الخصوصية، لأنها لم تعد قادرة على الخروج مع أبنائها، أو الخروج لشراء طلبات المنزل، وأصبح هناك حرص أكبر في التحركات، بينما أضافت الوزارة لها كثير من الخبرات على المستوى الشخصي وقربتها أكثر من مصر.واستكملت أن الفريق المعاون لها تعاملهم كإخوة وعائلة واحدة، وتمنح لهم فرص كثيرة، معربة عن فخرها بالعمل مع الفريق المعاون لها بوزارة الهجرة.