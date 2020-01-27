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الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

جامعة القاهرة: المنع من التدريس عقوبة ارتداء النقاب

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:40 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
رباب الأهواني
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قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن الجامعة تطبق قرار حظر النقاب على أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة منذ 2015.

أضاف علم الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، مساء الإثنين، أن ما يحدث بعد صدور هذا الحكم هو مزيد من التطبيق في تنفيذه بواسطة إدارة الجامعة وعمداء الكليات ووكلاء الكليات للتعليم والطلاب ووكلاء الكليات للدراسات العليا.

وتابع:"قولًا واحدًا، مَن لم ينفذ هذا الحكم سيمُنع من التدريس".

وأشار إلى أن أعضاء هيئة التدريس المنتقبات بجامعة القاهرة حوالي 80 منتقبة، ومن الممكن أن يكون قل العدد كثيرًا، نتيجة التزام عدد كبير من عضوات هيئة التدريس بتنفيذ القرار، متابعًا:" القرار سيطبق أثناء ممارسة العملية التعليمية، كما أنه القرار يطبق على أعضاء هيئة التدريس فقط وليس الطالبات وفقًا لمنطوق الحكم".

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