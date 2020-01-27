قضية «وحيد».. «مكرم» تكشف أصعب مواقف واجهتها خلال توليها وزارة الهجرة

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أصعب المواقف التي واجهتها خلال فترة توليها وزارة الهجرة.وقالت، خلال لقائها ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، إن أصعب موقف واجهته كان الاعتداء على "وحيد" المواطن المصري في الكويت.. لافتة إلى أن "وحيد" تعرض للضرب أمام ابنه الصغير، وعندما ذهبت إليه وجدت ابنه خائفا بشكل كبير على والده، وأيضًا الوالد حزين لأن صورته اهتزت في نظر ابنه.وأضافت "نبيلة": "تأثرت جدا بسبب خوف الطفل على والده، ولكن مع دخولي لزيارة وحيد، قال لي جملة لن أنساها: مجيئك إلى هنا رفع رأسي".وواصلت: "أصعب ثاني موقف واجهته خلال تولي الوزارة، الاعتداء على مسجد أستراليا، وفزع المسلمين بسبب تلك الهجمات".