نبيلة مكرم: عودة «الهجرة» يؤكد حرص الدولة على مواطنيها بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن مبادرة "مراكب النجاة" الهدف منها توعية المصريين بخطورة الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أن الدولة المصرية تعمل على تدريب شرائح مختلفة من المجتمع خاصة الشباب لتأهيلهم للعمل في الخارج بالتنسيق مع سفراء الدول القاهرة.وأضافت الوزيرة خلال لقائها ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن أقصى شيء كان يؤلمها خلال عملها في روما هو معاناة الأطفال القصر بعد وصولهم من رحلة هجرة غير شرعية، لافتة إلى أن أهالي هؤلاء الأطفال هم من يدفعوا لهم الأموال لكي يسافروا، ويصبح هؤلاء الأطفال مجربين على العمل لتسديد تلك الأموال، والإنفاق على أسرهم.وأكدت أنه خلال مبادرة مراكب النجاة تحرص على تنظيم لقاءات منفصلة مع تلاميذ المدارس وربات المنازل، ومساعدة الشباب على بناء مشروعات صغيرة، متابعة: "مش هروح أقول للناس الهجرة غير الشرعية حاجة مش صح، أو أن فيها مخاطر كبيرة، لأن هما عارفين دة كويس، ورغم كدة بيسافروا".ولفتت الوزيرة، إلى أن القيادة السياسية بعودة وزارة الهجرة للتقارب بين المصريين في الخارج والعمل على حل مشاكلهم والاستماع إلى مقترحاتهم.