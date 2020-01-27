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الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محمد الباز يكشف تفاصيل تعديلات قانون الكيانات الإرهابية

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:18 م
الباز
الباز
محمود عرفات
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قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن التعديل الذي أقره مجلس النواب على قانون الكيانات الإرهابية يضع تحت طائلة القانون كل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في الدعوة للعنف أو التحريض عليه أو الهجوم على الدولة.

وأوضح في برنامجه «90 دقيقة» المذاع على فضائية المحور، أن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يقومون بمشاركة بعض الصور التي تحرض على العنف، أو التي تحرض على الإخلال بالنظام الاجتماعي بالدولة، فهم بذلك يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية.

وواصل الباز أن الكيانات الإرهابية تستهدف إلحاق الضرر بالأصول الخاصة أو العامة أو الإخلال بحريات الأفراد، موضحا أن كثير من المصريين يعانون من مشكلات في ثقافتهم القانونية، لأنهم قد يرتكبون أمورًا على مواقع التواصل الاجتماعي ولا يدركون أنهم يرتكبون جرائم بحكم القانون.

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