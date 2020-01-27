الأوقاف: نحترم قرار حظر النقاب بين عضوات هيئة التدريس

قال الدكتور أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إنها تحترم حظر ارتداء النقاب بين هيئة التدريس في الجامعة، كما تحترم كل الأحكام القضائية.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن وزارة الأوقاف تعمل على تجديد الخطاب الديني من خلال عقد المؤتمرات والندوات الشهرية لأن المجتمع في حاجة لذلك".وتابع: «إسلامنا هو إسلام الأمن والأمن والعلم والذي يدعوا لكل فضيلة وينهى عن كل رذيلة وما يتعارض مع ذلك فلا شك أنه ليس لخلل في المنهج الإسلامي وإنما الخلل في تطبيقه وفهمه ومن هنا تأتي الحاجة لتجديد الخطاب الديني، وهذا ما يعمل عليه وزير الأوقاف».وأكد أن وزارة الأوقاف تحرص على أن يستفيد المصلي من خطبة الجمعة التي أصبحت موحدة على مستوى الجمهورية ولها ضوابط ولا يخرج الإمام عنها، ويكون دراسة رد الفعل من خلال التفاعل بين الناس.