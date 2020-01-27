نشأت الديهي لـ أبو مازن: «رايح جاي على تركيا.. استفدت إيه!» (فيديو)

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، المزايدة على الموقف المصري نحو القضية الفلسطينية، قائلًا إن القاهرة خاضت الحروب ودفعت الثمن، ومازالت تدفع الثمن، والجميع أخطأ في حق القضية الفلسطينية عدا الطرف المصري كان نزيهًا اصيلًا واضحًا.وأضاف الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten":" الإسلاميون كتبوا نهاية الحق الفلسطيني بأكاذيبهم وفي القلب منهم جماعة الإخوان، خيانات عدة ضد القضية الفلسطينية من أبواق تزايد على الدولة المصرية".ووجه الديهي رسالة للمصريين، قائلًا: "كل مصري يرفع رأسه، ويعلم أننا لم نقصر في حق القضية الفلسطينية، مصر لم تناور، لم تخون، لم تبيع".وتساءل الديهي: "ماذا قدمت كل دول العالم للقضية الفلسطينية؟ أردوغان وجدوده، عملوا إيه للقضية الفلسطينية؟ حد يقولي إني جاهل وأن السلطات العثمانية أو التركية أو التونسية أو الجزائرية أو السورية أو العراقية، أو أي سلطات خاضت حرب من أجل فلسطين".وأردف: "ما يجري على الساحة فتنة يقودها التيار الإسلامي الكاره لمصر لأنها وقفت عقبة أمام تمدد التيار"، ووجه رسالة للقيادات الفلسطينية، قائلًا: "أقول لأبو مازن وإسماعيل هنية، نضالكم وكفاحكم على راسنا، لكن المزايدة على موقف مصر مرفوض".وعاتب الديهي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، لتردده على أنقرة، قائلًا: "رايح جاي على تركيا، ماذا استفدت من تركيا؟ ماذا استفادت القضية الفلسطينية من أردوغان؟ وأردوغان يعبث بمناطق استراتيجية في المنطقة".