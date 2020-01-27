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الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

مزوز من معرض الكتاب: شخصية جمال حمدان عالمية بامتياز

الإثنين 27/يناير/2020 - 05:49 م
جمال حمدان
جمال حمدان
جمال عاشور
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قال المهندس المعماري الجزائري الدكتور توفيق مزّوز، إن المفكّر جمال حمدان شخصيّة عالمية بامتياز، موجّهًا له تحية حارة من أرض الشهداء.

وعن فلسفة "البعد الإنساني في قراءة المكان.. ترجمة لعبقرية حمدان" أضاف المعماري الجزائري: "المكان محرك مهم لأروع ما جادت به قرائح الفلاسفة، والأدباء، والشعراء، ومختلف المفكرين، فَاستلهموا منه منذ الأزل إيحاءات ذهنية طاغية ودلالات عميقة ما انفكت تعبر عن الوجدان والخواطر، عن الأحاسيس والأفكار عن الذكريات والماضي، وأن قوة المكان تنبع أساسا من ارتباطه الوثيق بالإنسان وسلوكياته وتأثيراته العميقة فيه.

وواصل: لم تقتصر دراسة المكان على علم بذاته ولا تخصص بعينه، وأضحى مادة خصبة لمباحث الفلسفة، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، والجغرافيا وغَيرهم، فتعدّد الباحثون في هذا المجال وتشعبت آراؤهم في تفسير المكان وأبعاده".

وتابع المعماري الجزائري: "قلة قليلة هي التي استطاعت أن تبحر عميقة في مكونات الأبعاد المختلفة للمكان، وهذا المزج والجمع لا يتأتّيان إلاّ من عبقرية نادرة وهو ما توافق مع شخصية الدكتور جمال حمدان".

جاء ذلك في إطار ندوة شخصية المعرض جمال حمدان بعنوان "جمال حمدان سارد المدن والعواصم"، بمشاركة الدكتور إسماعيل محمد إسماعيل، والدكتور أشرف على عبده، والجزائري توفيق مزوز، والدكتورة رشا حسين، ويقدمها الدكتور هاني أبو العلا بالقاعة الرئيسية في بلازا 1 بالتجمع الخامس.

وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

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