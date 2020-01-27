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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وفاة وإصابة 8 لقيادة طفل سيارة نقل فى بلبيس بالشرقية

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:44 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
رباب حرش
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تسببت قيادة طفل لسيارة نقل في وقوع حادث تصادم بين أربع سيارات، منها أتوبيس، و"توك توك" وسيارتان "ملاكي"، ووقوع وفيات ومصابين علي كوبري الهاويس بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

وكان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، قد تلقي إخطارًا من مركز شرطة بلبيس يفيد باصطدام سيارة نقل بأربع سيارات أخرى، وتبين أن طفلًا كان يقودها، وتسببت السرعة في عدم قدرته على تفادي أتوبيس، و"توك توك"، وسيارتين ملاكي.

ونتج عن الحادث وفاة السائق وإصابة 8، جار نقلهم لمستشفي بلبيس العام، وقد انتقل لموقع الحادث مسئولو شرطة بلبيس، وقوات الحماية المدنية، ومجلس المدينة للمعاونة في إنقاذ المصابين، ومن بينهم "ا. ج. ع "، "22 سنة"، و"ا. خ. إ"، "35 سنة"، و"ع. ا.ا"، "22 سنة"، و"م. ا.س"، "20 سنة"، و" ف. ع. ا"، "34 سنة"، وجميعهم لديهم اشتباه بحدوث ارتجاج في المخ، وكسور في أنحاء متفرقة ويجري الآن رفع آثار الحادث.

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