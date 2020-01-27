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مجدي الهواري يوجه رسالة مؤثرة لوالده (صورة)

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:59 م
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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وجه المخرج مجدي الهواري، رسالة مؤثرة لوالده عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب مجدي الهواري: "وأنا عمري 4 أعوام: أبي هو الأفضل، وأنا عمري 6 أعوام: أبي يعرف كل الناس، وأنا عمري 10 أعوام: أبي ممتاز ولكن خلقه ضيق، وأنا عمري 12 عامًا: أبي كان لطيفًا عندما كنت صغيرًا، وأنا عمري 14 عامًا: أبي بدأ يكون حساسًا جدًا، وأنا عمري 16 عامًا: أبي لا يمكن أن يتماشى مع العصر الحالي، وأنا عمري 18 عامًا: أبي ومع مرور كل يوم يبدو كأنه أكثر حدة".

وأردف: "وأنا عمري 20 عامًا: من الصعب جدًا أن أسامح أبي، أستغرب كيف استطاعت أمي أن تتحمله، وأنا عمري 25 عامًا: أبي يعترض على كل موضوع، وأنا عمري 30 عامًا: من الصعب جدًا أن أتفق مع أبي، هل يا ترى تعب جدي من أبي عندما كان شابًا، وأنا عمري 40 عامًا: أبي رباني في هذه الحياة مع كثير من الضوابط، ولا بد أن أفعل نفس الشيء، وأنا عمري 45 عامًا: أنا محتار، كيف استطاع أبي أن يربينا جميعًا".

واستكمل حديثه قائلًا: "وأنا عمري 50 عامًا: من الصعب التحكم في أطفالي، كم تكبد أبي من عناء لأجل أن يربينا ويحافظ علينا، وأنا عمري 55 عامًا: أبي كان ذو نظرة بعيدة وخطط لعدة أشياء لنا، أبي كان مميزًا ولطيفًا، وأنا عمري 60 عامًا: أبي هو الأفضل !!!! جميع ما سبق احتاج إلى 56 عامًا لإنهاء الدورة كاملة ليعود إلى نقطة البدء الأولى عند الـ4 أعوام "أبي هو الأفضل، فلنحسن إلى والدينا قبل أن يفوت الأوان ولندع الله أن يعاملنا أطفالنا أفضل مما كنا نعامل والدينا".
مجدي الهواري يوجه رسالة مؤثرة لوالده (صورة)
مجدي الهواري يوجه رسالة مؤثرة لوالده (صورة)

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