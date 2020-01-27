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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ضمن خططها الاستراتيجية لعام 2020..

كريم مصر تتوسع في خدمات النقل الجماعي والتشاركي وتطلق خدمات النقل بين المحافظات

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:47 م
جريدة الدستور
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في إطار خططها التوسعية لعام 2020، أطلقت شركة كريم مصر خدماتها للتنقل بين المحافظات باستخدام خدمات "كريم باص"، لتوسع خطوطها التي تربط بين القاهرة وطنطا، والمنصورة ، لتصل إلى منطقة المعادي والقرية الذكية داخل القاهرة. وقامت "كريم باص" بتوسيع خطوطها بين الإسكندرية والقاهرة لتغطي عدة أماكن داخل العاصمة، مثل المعادي، القرية الذكية، أكتوبر، هليوبوليس، الشيخ زايد، التجمع الخامس، مدينة نصر، حدائق الأهرام، الهرم، التحرير، وميدان لبنان.

تأتي خدمة "كريم باص" بأسعار تنافسية تبلغ 100 جنيه لخط القاهرة والإسكندرية، و80 جنيها لخط القاهرة والمنصورة، و75 جنيها لخط القاهرة وطنطا. وتعمل الخدمة في 3 دورات على مدار اليوم وطوال الأسبوع، لتبدأ الفترة الصباحية من 6:30 و 7:00 حتى 10:00 صباحًا، لنقل طلاب الجامعات والموظفين المسافرين بين المحافظات إلى أماكن دراستهم وعملهم بالنهار؛ وتبدأ الفترة الثانية من 11 – 2 ظهرًا لمساعدة المسافرين على إنجاز حاجاتهم في المحافظات الأخرى، وتأتي الفترة الثالثة من 4 - 7 لتناسب مواعيد عودة الطلاب والموظفين إلى منازلهم، مما يسهم في تسهيل حركة المواطنين بين المحافظات، وتقدم لهم تجربة نقل مريحة ومتميزة.

وأطلقت الشركة خدمات النقل بين المحافظات عن طريق خدمتي "جو" و "جو بلس"، لتخدم السيارات (التي تتسع حتى 4 أفراد) المسافرين بين القاهرة والإسكندرية الذين يريدون السفر إلى مدن الدلتا والوجه القبلي والقناة، حيث دشنت خطوطًا من القاهرة باتجاه 18 مدينة بمحافظات مختلفة أبرزهم "السخنة، شرم الشيخ، كفر الشيخ، الغردقة، ومرسى مطروح، مرسى علم، الزقازيق، بنها، دمنهور، طنطا، المنصورة، بورسعيد، الاسماعيلية، دمياط، أسيوط، السويس، سوهاج، والفيوم، بالإضافة إلى إطلاق خطوط لنفس الخدمة بين الاسكندرية ونفس المدن بإستثناء مرسى علم. كما تقدم الشركة سعر تنافسي للرحلات بين القاهرة و الاسكندرية لتبلغ 799 جنيها لرحلة تتسع ل 4 افراد للاتجاهين.

قال المهندس وائل أبو العلا، مدير عام كريم شمال أفريقيا، أنه مع بداية عام 2020، تهدف كريم لتحقيق استراتيجية جديدة تهدف للتوسع في خدمات النقل الجماعي والتشاركي المتنوعة، لتقدم شبكة مواصلات تربط بين محافظات مصر تساهم في تسهيل تنقل المواطنين بين المدن والمحافظات المختلفة، وتلبي الطلب على وسائل المواصلات الجماعية والعامة في الأماكن غير المخدومة بوسائل السفر بين أنحاء الجمهورية.

وأكد أن الشركة تكرس جميع إمكانياتها لتخلق حلول جديدة لتوفر للمواطن المصري كافة سبل الراحة، مراعية جميع احتياجاته والتحديات التي تواجهه، سواء كانت قلة وسائل النقل، أو غلاء أسعارها، فخدمات كريم باص وغيرها تركز على توفير رحلات آمنة ومريحة بأسعار تنافسية تناسب كافة شرائح المجتمع اقتصاديًا.

جدير بالذكر أن كريم تعتزم التوسع في خدمات "جو أوفر" GO Awfar بعد أن أطلقتها مسبقًا في القاهرة، كما تمت إتاحتها الآن في مدن الإسكندرية وبورسعيد وطنطا ودمياط والإسماعيلية والمنصورة وبنها والزقازيق.
 وتوفر الخدمة سيارات من حيث تكلفة التشغيل ومصاريف الصيانة، وبالتالي تتيح للشركة الفرصة لتوفير الخدمة بأسعار مناسبة للعملاء.

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