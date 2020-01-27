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الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

إقبال متوسط على جناح الصحف القومية بمعرض الكتاب

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:40 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
زينب صبحي -آية سالم
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شهد جناح الصحف القومية، إقبالًا متوسطًا، صباح اليوم الإثنين، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51 المقامة في مركز مصر المعارض والمؤتمرات الدولية، في التجمع الخامس.

وحرصت الأسر على اقتناء إصدارات الصحف القومية، من المجلات والكتب الثقافية، مجلات الأطفال، وانتشر الجمهور في مكاتب الصحف، خاصة أنها تحمل عددًا من الكتيبات الثمينة الصادرة عنها.

وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان، شخصية عام المعرض.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية - معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.
إقبال متوسط على جناح الصحف القومية بمعرض الكتاب
إقبال متوسط على جناح الصحف القومية بمعرض الكتاب
إقبال متوسط على جناح الصحف القومية بمعرض الكتاب
إقبال متوسط على جناح الصحف القومية بمعرض الكتاب

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