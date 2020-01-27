السعدوني: كتاب «وصف أفريقيا» يتميز بالحيادية

قال الدكتور أسامة جميل السعدوني، الباحث في التاريخ، إن كتاب "وصف أفريقيا" يتصف بالحيادية والانصاف والوصف المتميز، وذكر الحقائق كاملة، وكان يهتم باقتصاديات البلاد، ولم ينس القبائل الأفريقية وثرواتها من الأغنام، حيث كانوا لا يتمتعون بالقمح والحبوب، فقد كانت بيئتهم غير مناسبة للزراعة في هذا التوقيت.وأضاف جميل خلال كلمته في ندوة مناقشة كتاب "وصف أفريقيا"، بقاعة ضيف الشرف بحضور الروائية والناقدة سلوى بكر، أن المقايضة كان النظام السائد في وقت كتابة الإصدار في البيع والشراء.وأشار إلى أن حسن الوزان قال في كتابه إن تنقل البضائع وتوفرها في أفريقيا كان غير متوفر في ذلك الوقت، وهذا تسبب في تأخر تقدمهم وتنميتهم كثيرا، كما كانوا لا يجيدون الصناعة.ونوه السعدوني أن الكتاب كان يصف أفريقيا في حقبة نهاية العصر المملوكي وبداية العصر العثماني ما كان يدور في أفريقيا في الصناعة والزراعة والتجارة، وتطرق إلى الأسواق ومدينة سوسة التي كانت تشهد رواجا رغم الحروب التي كانت تحدث على مدار العام.ولفت السعدوني أن الأغنياء فقط في تلك الحقبة هم من كانوا يشترون القمح، مشيرًا أن مدينة فارس كانت تتمتع بتسجيل حركة البيع والشراء في وثائق وهي المدينة الوحيدة التي كانت تفعل ذلك نظرا لتقديمها.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.