صعود بورصة الإمارات بمستهل التعاملات

صعدت أسواق المال الإماراتية بمُستهل تعاملات اليوم الاثنين، ثانى تداولات الأسبوع، بدعم من ارتفاع الأسهم القيادية.وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.1 %، ليصل الى مستوى 5230.73 نقطة.وتم تداول 102.61 مليون سهم بقيمة وصلت إلى 274.09 مليون درهم، حيث ارتفع سهم الدار العقارية 0.9 %، واتصالات 0.24 %.ووفقا للبيانات المُتاحة على موقع السوق، صعد سوق دبي المالي بنسبة 0.15 %، ليصل إلى مستوى 2825.56 نقطة.وسجلت أحجام تعاملات بالمستهل نحو 1.52 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 1.03 مليون درهم.وكان أبرز الأسهم المرتفعة في سوق دبي سهم العربية للطيران 1.28 % وإعمار العقارية 0.24 %، ودبي الإسلامي 0.17 %.