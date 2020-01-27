صعود بورصة الإمارات بمستهل التعاملات
الإثنين 27/يناير/2020 - 08:57 ص
اكرم عمرانطباعة
صعدت أسواق المال الإماراتية بمُستهل تعاملات اليوم الاثنين، ثانى تداولات الأسبوع، بدعم من ارتفاع الأسهم القيادية.
وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.1 %، ليصل الى مستوى 5230.73 نقطة.
وتم تداول 102.61 مليون سهم بقيمة وصلت إلى 274.09 مليون درهم، حيث ارتفع سهم الدار العقارية 0.9 %، واتصالات 0.24 %.
ووفقا للبيانات المُتاحة على موقع السوق، صعد سوق دبي المالي بنسبة 0.15 %، ليصل إلى مستوى 2825.56 نقطة.
وسجلت أحجام تعاملات بالمستهل نحو 1.52 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 1.03 مليون درهم.
وكان أبرز الأسهم المرتفعة في سوق دبي سهم العربية للطيران 1.28 % وإعمار العقارية 0.24 %، ودبي الإسلامي 0.17 %.
وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.1 %، ليصل الى مستوى 5230.73 نقطة.
وتم تداول 102.61 مليون سهم بقيمة وصلت إلى 274.09 مليون درهم، حيث ارتفع سهم الدار العقارية 0.9 %، واتصالات 0.24 %.
ووفقا للبيانات المُتاحة على موقع السوق، صعد سوق دبي المالي بنسبة 0.15 %، ليصل إلى مستوى 2825.56 نقطة.
وسجلت أحجام تعاملات بالمستهل نحو 1.52 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 1.03 مليون درهم.
وكان أبرز الأسهم المرتفعة في سوق دبي سهم العربية للطيران 1.28 % وإعمار العقارية 0.24 %، ودبي الإسلامي 0.17 %.