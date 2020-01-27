رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود بورصة الإمارات بمستهل التعاملات

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:57 ص
بورصة دبي
بورصة دبي
اكرم عمران
طباعة
صعدت أسواق المال الإماراتية بمُستهل تعاملات اليوم الاثنين، ثانى تداولات الأسبوع، بدعم من ارتفاع الأسهم القيادية.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.1 %، ليصل الى مستوى 5230.73 نقطة.

وتم تداول 102.61 مليون سهم بقيمة وصلت إلى 274.09 مليون درهم، حيث ارتفع سهم الدار العقارية 0.9 %، واتصالات 0.24 %.

ووفقا للبيانات المُتاحة على موقع السوق، صعد سوق دبي المالي بنسبة 0.15 %، ليصل إلى مستوى 2825.56 نقطة.

وسجلت أحجام تعاملات بالمستهل نحو 1.52 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 1.03 مليون درهم.

وكان أبرز الأسهم المرتفعة في سوق دبي سهم العربية للطيران 1.28 % وإعمار العقارية 0.24 %، ودبي الإسلامي 0.17 %.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البنوك تقود بورصة ابو ظبى للارتفاع عند الإغلاق

الأسهم القيادية تهوي بمؤشرات بورصة أبوظبى

صعود محدود لمؤشرات أسواق المال الإماراتية بمستهل التعاملات

تراجع بورصة أبوظبى بمستهل التعاملات.. ودبى يربح 7.4 نقطة

موضوعات متعلقة

منذ يوم

الصين تعلن التوصل لدواء لعلاج «كورونا»

منذ حوالي 16 ساعة

طقس الإثنين شديد البرودة.. ونصائح للمواطنين بارتداء الملابس الثقيلة

منذ حوالي 19 ساعة

إعلان أحادي.. إسرائيل تسمح بالسفر إلى السعودية للمرة الأولى

منذ حوالي 4 ساعات

اليوم.. الحكم فى معارضة تامر عاشور على حبسه سنة

الصور

image description

"الأردن.. لبنان.. سوريا" دول مشاركة بمعرض ٢٠٢٠

image description

«القومي لأسر الشهداء» ينظم رحلة للمتحف المصري

image description

صور تامر حسنى وإيتو وأحمد حسن وهانى سلامة فى افتتاح مطعم لا ليجا

image description

عرض مسرحية هيلين بمركز الهناجر ضمن مهرجان آفاق

image description

طوابير أمام البوابات في ثالث أيام معرض الكتاب

الأكثر قراءة

سما المصري تزور معرض الكتاب بـ«شبشب وبيجامة» (صور)

أول تعليق لـ سما المصري على ظهورها بـ«البيجامة» في معرض الكتاب

«حماية المستهلك» تحذر من شراء السلع عبر الإنترنت

ارتفاع مصابى حادث التصادم لـ 25 شخصًا فى أسوان

إنفوجراف

image description

معدلات الإنجاز بمشروعات الطرق فى محافظة الجيزة.. (إنفوجراف)

image description

آخرها «كورونا».. تاريخ الفيروسات القاتلة (انفوجراف)

image description

أحمد موسى: «مفيش ثورة في مصر إلا 30 يونيو» (فيديو)

image description

خطة دمج شركات القابضة للتشييد والتعمير (انفوجراف)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

مهرجان أبوظبي للثقافة يكرم يحيي الفخراني (صور)

الصحة

تناول الزبادى بانتظام يقلل خطر الإصابة بأورام الثدى

دراسة تقود للكشف المبكر عن مرض التصلب الجانبي الضموري

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

الأسبرين يقلل احتمالات الولادة قبل اكتمال شهور الحمل

منوعات

ويل سميث ينعى نجم السلة كوبى برايانت

مارك أنتوني ينعى برايانت: أرقد بسلام يا صديقي الرائع

أونيل: لا توجد كلمات تعبر عن خسارة برايانت

نجوم العالم ينعون وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكية براينت بعد تحطم طائرته

مقالات الرأي
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
د. منى حلمى
التفرقة بين النساء والرجال فى الحياة الخاصة والعامة
د.أحمد الخميسى
العراق.. رمح الله فى الأرض
ماجد حبته
لأنها لم تعرف أين تقع أوكرانيا!
المزيد

الثقافة

المبدع الأعظم.. إبراهيم الكوني: لجنة «نوبل» دنّست حرمة الأدب ومنحت الجائزة لهواة

حكايات الثورة والحب والغضب فى مذكرات أحمد عكاشة

وزير الثقافة تلتقى وفدا ألمانيا لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين

الكاتب يوسف مسلم: وقف مسرحية «شبيهان» بالإسكندرية دليل على سرقة أفكاري