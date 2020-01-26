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د. محمد الباز
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خبيرة أبراج تنبأت بفيروس «كورونا» قبل ظهوره

الأحد 26/يناير/2020 - 10:11 م
كورونا
كورونا
سناء إسماعيل
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تنبأت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، بظهور فيروس كورونا قبل بداية 2020، وذلك في فيديو كان قد نشر لأهم توقعاتها عن العام الجديد.

وقالت ليلى عبداللطيف، في الفيديو الذي تم تداوله بشكل كبير عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي: "ظهور أمراض في العالم في 2020-2021، والعالم يواجه خطرًا شديدًا من الأوبئة يقضي على ملايين البشر وخطر على الجهاز التنفسي".

وكان فيروس كورونا، قد انتشر بشكل كبير في الصين وفرضت عدة مدن صينية قيودًا صارمة على السفر، وأُقفلت مدينة ووهان تمامًا فهي البؤرة الرئيسية لانتشار الفيروس، وذلك بعد إصابة ألفي شخص ووفاة أكثر من 56 حالة.

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