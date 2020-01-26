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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أماني الخياط عن عودة البرادعي للتغريد: الأوامر وصلته

الأحد 26/يناير/2020 - 08:34 م
أماني الخياط
أماني الخياط
جميلة على
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قالت الإعلامية أماني الخياط، إن عودة البرادعي للتغريد مرة آخرى بعد فترة غياب ربما يكون بسبب أوامر جاءت له بذلك، مشيرة إلى هروب البرادعي من مغامرات "تويتر" عندما يشعر أن دوره غير مؤثر.

وكانت الخياط نشرت للبرادعى آخر تغريدة له خلال برنامجها "الكبسولة" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، والتي دافع من خلالها البرادعى عن عدد من السجناء بتهم مساندة الجماعة الإرهابية ومنهم إسراء عبدالفتاح وخالد داوود وغيرهم من الأسماء.

وعلى صعيد متصل، نشرت الخياط تسريب فيديو للإخواني محمد الكتاتني قبل 25 يناير، يتحدث فيه الكتاتني عن وجود اتفاق بين الجماعة ومحمد البرادعي.

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