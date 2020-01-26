بالأسماء.. ضحايا حادث تصادم ميكروباص ودراجتين في قنا

كشف مصدر أمني بمديرية أمن قنا عن أسماء المصابين في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع دراجتين ناريتين "توكتوك" على طريق قنا - نجع حمادي الصحراوي الغربي وتم تحرك 13 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا بلاغًا، من مرفق الإسعاف يفيد بإصابة 13 شخصًا في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع دراجتين ناريتين «توك توك» على طريق قنا - نجع حمادي الصحراوي الغربي، وتم تحرك 13 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.وقال المصدر إن المصابين أسماؤهم كالآتي: عبدالله عبدالقادر، 21 عامًا، الدير، ومحمد محمود طايع، 42عامًا، نقادة، وكميلة محمود مناع، 55 عامًا، نقادة، ومحمد سيد قاسم، 30 عامًا، الترامسة، ومحمود أحمد علام، 31 عامًا، الترامسة، وإبراهيم نصرالدين محمد، 30 عامًا، الترامسة، وأحمد فاروق عربجي، 22 عامًا، طالب، وأحمد محروس خليل، 32 عامًا، المحروسة، ومحمد ياسر عبدالرحيم، 18عامًا، قنا، علي عبدالرحمن علي، 27 عامًا، قنا.تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، كما تم تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.