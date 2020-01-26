«مستقبل وطن»: الحوارات الوطنية هدفها التوافق حول قوانين الانتخابات

قال المهندس حسام الخولي، أمين حزب مستقبل وطن، إن مجموعة اللقاءات التي أجراها مستقبل وطن مع عدد من الأحزاب جاءت للوصول إلى توافق حول قوانين الانتخابات المزمع إقرارها من قبل البرلمان.وأشار الخولي خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير" المُذاع على فضائية "صدى البلد" أن الحزب يؤيد القائمة المغلقة لكونها تتناسب مع الدستور الذي اشترط نسبة معينة للأقباط وللمرأة وللمصريين بالخارج.وأوضح أمين مستقبل وطن، أن اللقاءات شملت عددًا من الأحزاب ذات الأيدولوجية الواحدة وكذلك المختلفة مع اتجاهات الحزب مثل حزب "المصري الديمقراطي".