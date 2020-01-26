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سياسي

الوفد يستضيف الملتقى الأول للجنة التنسيقية للأحزاب بالفيوم

الأحد 26/يناير/2020 - 06:14 م
حزب الوفد
حزب الوفد
إسلام نصير
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عقد حزب الوفد بالفيوم برئاسة الكاتب الصحفي عبدالعظيم الباسل، رئيس اللجنة العامة للوفد بالفيوم وعضو الهيئة العليا للحزب، الملتقى الأول لتدشين اللجنة التنسيقية للأحزاب بالفيوم بحضور عدد من رؤساء الأحزاب بالمحافظة.

وضم الملتقى كل من حسن أحمد رئيس حزب التجمع، وأحمد ربيع وهيب رئيس حزب المصريين الأحرار، والدكتور رمضان عبدالمجيد رئيس حزب فرسان مصر، والنائب محمد هاشم رئيس حزب حماة وطن، ومحمد فؤاد زغلول رئيس حزب الحرية المصري، والدكتورة ماريان سليمان رئيس حزب المصري الديمقراطي، بجانب حضور عدد من أعضاء الأحزاب.

وتحدث الباسل عن أهمية دور اللجنة التنسيقية للأحزاب بالفيوم للتنسيق فيما بينها لحل مشكلات المحافظة، وتفعيل المادة الخامسة من الدستور، وإيجاد دور حقيقي وفاعل للتواصل مع الشارع لتكون اللجنة حلقة الوصل بين المواطنين والمؤسسات الحكومية والجهات التنفيذية.

وتحدث أمناء الأحزاب- خلال اللقاء- عن رؤيتهم لطبيعة عمل اللجنة، وعقب انتهاء اللقاء تم عقد اجتماع مغلق لصياغة بيان موحد ينظم عمل اللجنة ثم تم عقد مؤتمر صحفي تم الإعلان فيه عن مخرجات الملتقى.

وأكد المشاركون على العمل من خلال آلية واضحة لمناقشة قضايا المحافظة ومشاكلها ومقترحات الأحزاب للتعامل معها، وفتح الباب أمام انضمام بقية الأحزاب التي لم تتمكن من الحضور اليوم، كما تم الاتفاق على أن يعقد الاجتماع شهريًا وبشكل دوري، ما لم يكن هناك أمر عاجل يستلزم عقد اجتماع عاجل بشأنه.

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