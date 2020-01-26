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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

سوسن بدر تتعاقد رسميًا على «ونحب تاني ليه»

الأحد 26/يناير/2020 - 01:45 م
سوسن بدر
سوسن بدر
منار إبراهيم
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تعاقدت الفنانة سوسن بدر رسميًا على المشاركة في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي تخوض بطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

وكشف مصدر داخل فريق العمل، لـ"الدستور"، عن أن سوسن بدر تعاقدت رسميًا خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعدما كانت مرشحة للدور ولكنها طلبت وقتا للتفكير ودراسة الشخصية التي ستقدمها، مشيرًا إلى أنها تجسد دور والدة ياسمين عبدالعزيز ضمن الأحداث.

ويسعى المخرج لإنهاء كافة مشاهد العمل قبل حلول الشهر الكريم، ليتفادى الضغوط التي تحدث خلال التصوير بالتزامن مع العرض، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج شركة سينرجي، ويناقش العمل قضية من واقع المجتمع ويعاني منها معظم الأزواج، حيث تدور أحداثه حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام.

يشار إلى أن النجمة ياسمين عبدالعزير قدمت العام الماضي مسلسل "لآخر نفس"، وحقق نجاحًا كبيرًا، وهو من إنتاج شركة سينرجي، وشارك في بطولته فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، هند عبدالحليم، وعدد من النجوم، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإخراج حسام علي.

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