الأرصاد: درجة الحرارة «صفر» بسانت كاترين بدءًا من اليوم

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة الصغرى تقترب من "الصفر" فى بعض المناطق الجبلية، وإن درجات الحرارة فى مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، خلال الـ48 ساعة المقبلة، ستسجل "صفرًا"، وسط توقعات بتساقط الثلوج على القمم الجبلية بالمدينة.وأوضح محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في سانت كاترين تقترب طوال فترة الشتاء من الصفر، وتتخطاه إلى ما دون ذلك في أحيان كثيرة، مشيرا إلى أنه في معظم الأوقات تكون درجة الحرارة 0 درجة مئوية صغرى، والكبرى بين الـ7 و8 درجات مئوية.وأشار مدير مركز التنبؤات، في تصريح لـ"الدستور"، إلى أن درجة الحرارة المنخفضة أهم ما يميز هذه المنطقة الجبلية، وعامل جذب مهم للسياحة الداخلية والخارجية.وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية من ظهور الشبورة الكثيفة على الطرق، خاصة فى الساعات الأولى من الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، وسط مناشدات للسائقين باتباع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة.